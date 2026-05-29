Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı kırsal mahallelerde asırlardır titizlikle sürdürülen yardımlaşma ve eğlence kültürü, bu Kurban Bayramı’nda da geleneği bozmadı. İlçenin Örücüler Mahallesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen asırlık "kukla deve" etkinliği, hem mahalle halkına unutulmaz bir bayram neşesi yaşattı hem de örnek bir toplumsal dayanışmaya imza attı.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KAPI KAPI GEZDİLER

Her Kurban Bayramı’nın gelenekselleşen ritüeli, akşam namazının kılınmasının ardından başladı. Köy gençleri tarafından hazırlanan kukla deve; davul, zurna ve neşeli bir kalabalık eşliğinde sokaklara çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin coşkuyla eşlik ettiği kukla deve, köydeki evleri tek tek ziyaret etti.

Gelenek gereği kapılarına gelen deveye para bağışında bulunan vatandaşlar, devenin üzerine "yemeni" adı verilen geleneksel başörtülerini bağladı. Eğlencenin en renkli parçası olan "cazgır" karakterine ise mahalleli adeta erzak yağdırdı; şeker, çay, tuz, yağ, ekmek, salça ve havlu gibi çeşitli gıda ve ev eşyaları hediye edildi.

ERZAKLAR VE EŞYALAR MEYDANDA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI!

Neredeyse tüm köyü dolaşarak bayram havasını doruğa çıkaran kukla deve ve beraberindeki kalabalık, turu mahalle meydanında noktaladı. Gece yarısı meydanda toplanan köy gençleri müzik eşliğinde oynayarak bayramın tadını çıkarırken, gecenin en heyecanlı anına geçildi. Evlerden toplanan tüm yiyecek, erzak ve eşyalar, kurulan alanda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Köylülerin adeta birbirleriyle yarıştığı ihaleden elde edilen gelirlerin, köyün ortak ihtiyaçlarında ve evlilik hazırlığı yapan mahalle gençlerinin düğün masraflarında kullanılacağı açıklandı.

"DEDELERİMİZDEN KALAN BU MİRASI GELECEĞE TAŞIYORUZ"

135 yıllık köklü geçmişe sahip kültürle ilgili Busabah Medya’ya açıklamalarda bulunan Örücüler Mahalle Muhtarı Fikret Yıldız, bu dayanışma ruhunu yaşatmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Köyümüzde yapılan deve eğlencesi bize dedelerimizden, atalarımızdan kalan bir miras. Bu geleneğin yaklaşık 130-135 yıldır kesintisiz sürdüğünü biliyoruz. Biz de bu kültürü yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Deve eğlencesinde hem köyce bir araya gelip eğleniyoruz hem de köy yararına, gençlerimizin yuva kurması adına çok anlamlı yardımlar topluyoruz. Bayram paylaştıkça güzel felsefesini burada canlı tutuyoruz."