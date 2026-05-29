Malatya’da Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde ebediyete irtihal eden vatandaşların bilgileri açıklandı. Hayatını kaybedenlerin defin işlemleri Şehir Mezarlığı ve ilçe mezarlıklarında gerçekleştirildi.

İşte bugün Malatya'da vefat edenlerin listesi ve taziye adresleri:

1. Ayşe Büyüktaş

Yaş: 78

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: Cemal Gürsel Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

2. Zeynep Akmeşe

Yaş: 88

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: Orduzu Mahallesi Battalgazi / Malatya

3. Cemile Erbaş

Yaş: 67

Defin Yeri: Çakmak Mahallesi Mezarlığı

Taziye Adresi: Çakmak Mahallesi Arguvan / Malatya

4. Elif Doğan

Yaş: 95

Defin Yeri: Boyaca Mahallesi Mezarlığı

Taziye Adresi: Boyaca Mahallesi Yazıhan / Malatya

Muhabir: Mutlu Sarıgül