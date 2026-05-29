Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya genelinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yanı sıra yer yer dolu yağışlarının da görülebileceği bildirildi.

Çevre illerde ise durum biraz daha ciddi. Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın doğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin edildiğinden, bu bölgelere komşu olan Malatya ilçelerinde de vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olması öneriliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Ani bir sıcaklık düşüşü beklenmiyor.

Rüzgar: Güneyli yönlerden esmeye başlayacak olan rüzgarın, zamanla kuzeyli yönlere dönerek orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ani hızlanması durumunda çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyanık olunmalı.

MALATYA İLÇE İLÇE DETAYLI HAVA DURUMU LİSTESİ

Malatya'nın tüm ilçelerinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlçelere göre beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

Merkez: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C

Akçadağ: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22°C

Arapgir: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C

Arguvan: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C

Battalgazi: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C

Darende: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22°C

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22°C

Doğanyol: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C

Hekimhan: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C

Kale: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C

Kuluncak: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C

Pütürge: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C

Yazıhan: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C