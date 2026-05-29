Malatya’nın Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde bulunan ve bölgenin en büyük manevi sembollerinden biri olan Melekbaba mezarı, yetkililerin vurdumduymazlığı yüzünden enkaza dönüşmüş durumda.

Takvimler 5 Ağustos 2015 tarihini gösterdiğinde, dönemin Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bölgeyi büyük bir halkla ilişkiler kampanyasıyla ziyaret etmişti. Kuzey Kuşak Yolu’nun geçmesi nedeniyle yol üstünde kalan kabrin taşınacağını, hemen arkasındaki evin kamulaştırılarak Melekbaba’nın şanına ve maneviyatına yakışır anıt bir türbe yapılacağını müjdelemişti.

YIL OLDU 2026: 11 YILDIR TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI!

Aradan tam 11 yıl geçti, yönetimler değişti, koltuklar el değiştirdi ama Melek Baba’nın makus talihi değişmedi. Yıl oldu 2026; verilen süslü vaatlerin yerini derin bir sessizlik ve vefasızlık aldı.

Bugün caddeden geçen vatandaşlar, mahalleye ismini veren bu tarihi şahsiyetin kabrini gördüklerinde gözlerine inanamıyor. Çevresi dökülen, bakımsızlıktan adeta bir taş yığınına dönen mezar alanı, Malatya’nın yerel yöneticilerinin manevi mirasa ne kadar "değer" verdiğinin adeta somut bir kanıtı olarak orada duruyor.

AĞAYDI AMA ZULMETMEDİ: MELEK BABA KİMDİR?

Melek Baba, yaşadığı dönemde bu çevredeki geniş arazilerin, sürülerin ve hayvanların sahibi çok zengin bir şahsiyetti. Ancak o, alışılagelmiş zalim ağalar gibi değil; malını mülkünü fakir fukarayla paylaşan, herkesin derdine koşan temiz yürekli bir halk kahramanıydı.

Halkına yaptığı bu iyilikler ve babalıklar nedeniyle insanlar ona "Melek" dedi, "Baba" dedi. Öldüğünde ise anısını yaşatmak için yaşadığı bu topraklara onu defnetti. Yıllarca mahalle halkı tarafından saygıyla, dualarla anılan bir isme, bugün reva görülen bu harabe görüntü kemiklerini sızlatıyor.

BURADAN MALATYA YETKİLİLERİNE SORUYORUZ!

Malatya’nın tarihini, kültürünü ve manevi dinamiklerini her fırsatta dillerine pelesenk eden yetkililere soruyoruz:

2015 yılında verilen kamulaştırma ve türbe sözü hangi çekmecede unutuldu?

Kuzey Kuşak Yolu projesi bahane edilerek kaderine terk edilen bu kabir için daha ne kadar beklenecek?

Malatya halkına ömrünü harcamış bir "Baba"ya, 2026 yılında bir türbe yapacak bütçeniz yok mu?