Dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, ülkeleri en güvenli yatırım aracı olan altına yönlendirmeye devam ediyor. 2026 yılı verileriyle birlikte, merkez bankalarının kasalarında bulundurdukları resmi altın rezervi miktarları ve dünya sıralaması netleşti.

Listede liderliği kimseye kaptırmayan süper güçlerin yanı sıra, son yıllarda altın hamleleriyle dikkat çeken Türkiye’nin konumu da ekonomi çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

TÜRKİYE İLK 10’DAKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI!

Açıklanan resmi verilere göre Türkiye, dünya devlerini geride bırakarak küresel ligde zirveye ortak oldu. 641 tonluk devasa altın rezerviyle Türkiye, dünya sıralamasında tam 10. sırada yer alıyor. Hollanda ve Polonya gibi Avrupa ekonomilerini geride bırakan Türkiye'nin bu birikimi, ekonomik istikrar ve rezerv çeşitliliği açısından stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

İşte Dünyanın En Çok Altın Rezervine Sahip İlk 12 Ülkesi (2026)

Dünya genelinde tonaj bazında en fazla altına sahip olan ülkelerin tam sıralaması ve rezerv miktarları şu şekilde gerçekleşti:

1- ABD: 8133 ton

2- ALMANYA: 3350 ton

3- İTALYA: 2452 ton

4- FRANSA: 2437 ton

5- RUSYA: 2330 ton

6- ÇİN: 2304 ton

7- İSVİÇRE: 1040 ton

8- HİNDİSTAN: 880 ton

9- JAPONYA: 846 ton

10- TÜRKİYE: 641 ton

11- HOLLANDA: 612 ton

12- POLONYA: 515 ton

ABD ZİRVEDE RAKİPSİZ, AVRUPA VE ASYA TAKİPTE

Listenin en tepesinde 8.133 tonluk devasa stokuyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) rakipsiz bir şekilde ilk sırada yer alıyor. ABD’yi Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya 3.350 tonla takip ederken, İtalya ve Fransa da hemen arkasından geliyor. Son yıllarda dolar dışı rezervlerini artırma politikası güden Rusya ve Çin ise sırasıyla 5. ve 6. sıradaki yerlerini koruyarak 2.300 ton barajının üzerinde seyrediyor.