Kısa süre önce kahveye protein tozu ekleme akımı olan "proffee" ile çalkalanan sosyal medya, şimdilerde çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Vietnam mutfağından dünyaya yayılan ve yoğun, kremamsı dokusuyla "sıvı tiramisu" hissiyatı verdiği söylenen yumurtalı kahve, kahve tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor.

Ancak bu estetik videoların arkasında, enfeksiyon hastalıkları ve beslenme uzmanlarını alarma geçiren ciddi bir gıda güvenliği riski yatıyor.

BARDAKTAKİ GİZLİ TEHLİKE: SALMONELLA RİSKİ!

Yapılan araştırmalar, çiğ veya az pişmiş yumurta tüketiminin doğrudan Salmonella bakterisi riski taşıdığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tehlikeli bakteri yumurtanın kabuğunda bulunabileceği gibi doğrudan içinde de yer alabiliyor.

Tek bir bakteri bulaşmış yumurtanın bile hastalık yaratmaya yettiği durumlarda, sağlık otoriteleri şu uyarılarda bulunuyor:

Salmonella belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, ateş, kusma ve halsizlik yer alır. Bu durum genellikle tüketimden 6 ila 72 saat sonra başlar. Çiğ tüketimde bakteriyi öldüren bir ısıl işlem uygulanmadığı için bu risk asla sıfırlanamaz. Sadece üzerine sıcak kahve dökmek yumurtayı güvenli hale getirmeye yetmez; çünkü kahve çoğu zaman bakteriyi öldürecek yüksek sıcaklığa ulaşamaz.

1940'LARIN SÜT KITLIĞINDAN DOĞAN NOSTALJİ

Batı dünyasında bir "şov içeceği" gibi sunulsa da bu kahvenin arkasında aslında hüzünlü bir yokluk hikayesi var. Orijinal adı Café Giång olan bu lezzet, 1940'larda Vietnam'ın Hanoi kentinde ortaya çıktı.

Savaş döneminde yaşanan süt kıtlığı nedeniyle, Nguyễn Văn Giảng isimli bir girişimci süt yerine yumurta sarısını çırparak bu tarifi geliştirdi. Vietnam kültüründe nostaljik bir yere sahip olan bu içecek, küçük fincanlarda ve soğumaması için içi sıcak su dolu kaselerin içinde servis ediliyor.

"ÇİĞ YUMURTA KAS YAPAR" İDDİASI BİLİMSEL BİR BALON MU?

Sosyal medyada çiğ yumurtanın kas yapımında daha etkili olduğu ve besin değerinin piştiğinde kaybolduğu yönündeki iddiaların aksine, bilimsel gerçekler ezber bozuyor:

Protein Emilimi Pişince Artıyor: Araştırmalar, pişmiş yumurtadaki proteinin insan vücudu tarafından çok daha yüksek oranda ve daha iyi kullanıldığını gösteriyor.

Vitamini Bloke Ediyor: Çiğ yumurta beyazında bulunan avidin adlı protein, vücut için çok önemli olan biyotin (B7 vitamini) emilimini azaltıyor.

Yani çiğ yumurta tüketmenin ekstra mucizevi hiçbir faydası olmadığı gibi, risk/fayda dengesinde tamamen zararlı tarafta kalıyor.

KİMLER KESİNLİKLE UZAK DURMALI?

Yumurtalı kahve tüketiminde hamileler ve bağışıklık sistemi düşük kişiler için riskin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Hamilelerde ağır sıvı kaybı ve yüksek ateşe yol açabilen bu trend, bağışıklığı baskılanmış bireylerde bakterinin kana yayılmasına ve hastaneye yatış gerektiren ciddi sistemik enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu grupların klasik çiğ yumurtalı tariflerden kesinlikle uzak durması gerekiyor.

EVDE DENEMEK İSTEYENLER İÇİN ALTIN KURALLAR

"Ben yine de bu lezzeti denemek istiyorum" diyorsanız, gıda güvenliği için önerilen hayati kurallar şunlar:

Pastörize Yumurta Kullanın: Mikrobiyolojik riski en aza indirmenin en güvenli yolu budur.

Isıyı Kontrol Edin: Profesyonel mutfaklardaki gibi yumurta karışımını kıvamını kaybetmeden 60–63°C civarında kontrollü şekilde ısıtın.

Bekletmeden Tüketin: Yumurtalı karışım hazırlandığı an içilmelidir; oda sıcaklığında bekleyen karışımlarda bakteri jet hızıyla çoğalır.

Hijyene Dikkat Edin: Çatlak yumurtaları asla kullanmayın, soğuk zincirden çıktığından emin olun ve blender/çırpıcı temizliğine maksimum önem gösterin.