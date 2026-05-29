Sağlık sorunları yaşayan veya acil ilaç arayan vatandaşların mağdur olmaması adına Malatya genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin isim ve açık adres bilgilerini sizler için derledik. İşte 29 Mayıs Malatya nöbetçi eczane listesi...

MALATYA İLÇE İLÇE NÖBETÇİ ECZANE VE ADRES BİLGİLERİ

Malatya’nın Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ, Darende ve diğer tüm ilçelerinde bu gece kapısı açık olacak eczanelerin tam listesi şu şekildedir:

Yeşilyurt Nöbetçi Eczaneler

Ceren Eczanesi: Cemal Gürsel Mah. Paşaköşkü Cami Yanı No:89 (24 Saat Açık!)

İlayda Eczanesi: Özalper Mah. Yenibahar Cad. Kongre Kültür Merkezi Arkası (24 Saat Açık!)

Melike Eczanesi: Fahri Kayahan Bulv. Çarşı Market Karşısı Migros Yanı (24 Saat Açık!)

Battalgazi Nöbetçi Eczaneler

Esma Eczanesi: Göztepe Mh. Fevzi Çakmak Cd. Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Aşağısı, Göztepe Sağlık Ocağı Karşısı (24 Saat Açık!)

Atalan Eczanesi (Eski Malatya): Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A Eskimalatya Semt Polk. Karşısı (24 Saat Açık!)

Akçadağ Nöbetçi Eczane

Şule Çelik Eczanesi: Kültür Mah. Şehit Polis Candaş Kaplan Cad. No: 31/A (24 Saat Açık!)

Arapgir Nöbetçi Eczane

Arapgir Şifa Eczanesi: Atatürk Cad. (24 Saat Açık!)

Arguvan Nöbetçi Eczane

Sibel Eczanesi: İnönü Cad. (24 Saat Açık!)

Darende Nöbetçi Eczane

Darende Eczanesi: İlhan Darendelioğlu Cad. No:15 (24 Saat Açık!)

Hekimhan Nöbetçi Eczane

Hekimhan Eczanesi: Yeni Mah. Sivas Cad. (24 Saat Açık!)

Kuluncak Nöbetçi Eczane

Furkan Eczanesi: İstiklal Mah. Cumhuriyet Meydanı No:16/C (24 Saat Açık!)

Pütürge Nöbetçi Eczane

Pütürge Eczanesi: Hükümet Cad. (24 Saat Açık!)

Yazıhan Nöbetçi Eczane

Nesil Eczanesi: Doğuş Mah. Demokrasi Cad. No:40/A (24 Saat Açık!)