Türkiye, raylı sistemler teknolojisinde tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Rayların üzerindeki yerli gururumuz, her geçen gün hız sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

HIZ SINIRLARI ZORLANIYOR: SAATTE 240 KİLOMETREYE ULAŞTI!

Milli Elektrikli Hızlı Tren'in daha önceki dinamik fren testlerinde, henüz ikinci günde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, testlerde yeni bir aşamaya geçildiğini müjdeledi. Uraloğlu, "Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı" diyerek yerli mühendisliğin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

"KRİTERLER TAMAMLANINCAYA KADAR TESTLER SÜRECEK"

Hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerinin en ince detayına kadar incelendiğini belirten Bakan Uraloğlu, güvenlikten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi:

"Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz."

BEYNİ ASELSAN’A EMANET: ÜSTÜN TEKNOLOJİ VE ENGELSİZ TASARIM

Milli hızlı tren setlerinin sadece hızıyla değil, barındırdığı yüksek teknoloji ve inovasyonla da geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlandığını belirten Bakan Uraloğlu, projenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"En önemli ve kritik sistemlerinden olan ‘Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile ‘Cer Sistemi'ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenlerimizi otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donattık."

YOLCU KONFORU ÜST SEVİYEDE TUTULDU

Trende seyahat edecek vatandaşların konforu için mutfak bölümleri ve otomatların yerleştirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, engelli vatandaşlar için de özel çözümler üretildiğini belirtti:

"Bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca, araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik."