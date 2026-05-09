Malatya’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen TÜBİTAK 4006 Proje Bilim Fuarı, Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi.

7-8 Mayıs tarihlerinde Aybilge Kapıdere koordinatörlüğünde düzenlenen bilim fuarında toplam 19 proje sergilendi. Fuarda, 75 öğrenci ile 13 danışman öğretmenin hazırladığı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bilim fuarının açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir’in yanı sıra şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Etkinlik süresince proje sergi alanını öğretmenler, veliler ve farklı okullardan çok sayıda öğrenci ziyaret etti. Öğrenciler hazırladıkları projeler hakkında katılımcılara bilgi verirken, ziyaretçilerin projeler ve etkinlikle ilgili görüşleri de alındı.

Bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projelerin yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, etkinliğin öğrencilerin bilimsel düşünme ve üretkenlik becerilerine katkı sunduğu ifade edildi.