Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocukların hem fiziksel hem de dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamak adına kritik bir karara imza attı. 24 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1484 sayılı karara göre; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarında meydana gelen olayların tüm yönleriyle araştırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla "Meclis Araştırması" açıldı.

İlgili kararda şu ifadeler yer aldı:

“Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21.04.2026 tarihli 84'üncü Birleşiminde karar verilmiştir.”