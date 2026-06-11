Malatya’nın deprem sonrası yeniden imarı ve ticaretin canlandırılması amacıyla yürütülen projelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde Battalgazi ilçesinde yapımı tamamlanan konut ve iş yerleri için kura çekim programı açıklandı. Yarın (12 Haziran 2026) gerçekleştirilecek ardışık kuralarla, yüzlerce vatandaşın ve esnafın yeni yerleri resmiyet kazanacak.

TEK GÜNDE 3 BÜYÜK KURA HEYECANI BİRDEN!

Yarın Battalgazi genelinde üç farklı bölgede kura heyecanı yaşanacak. Resmi bilgilere göre kura çekim programının detayları şu şekilde:

1. MERKEZ 1 ÇARŞI PROJESİ (31-1262 ADA)

Kapsam: İşyeri Kura Çekim Programı

Saat: 14:00

2. MERKEZ 29 PROJESİ (TAŞTEPE, ŞEHİTFEVZİ, HİDAYET VE HANIMIN ÇİFTLİĞİ MAHALLELERİ)

Kapsam: 119 Konut (Boş Parsel Hak Sahipleri)

Saat: 14:50

3. MERKEZ 2 PROJESİ (SARAY MAHALLESİ)

Kapsam: Zemin Kat İşyeri Kura Çekim Programı

Saat: 15:30

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLA EKRANLARDA OLACAK

Vatandaşların ve esnafların heyecanla beklediği tüm kura çekim programları, şeffaflık ilkesi gereği dijital ortamda canlı olarak yayınlanacak. Hak sahipleri kura anını anlık olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı (youtube.com/@kentseldonusumbaskanligi) üzerinden takip edebilecekler.

Yarın saat 14:00'te çarşı projesiyle başlayacak olan kura maratonu, öğleden sonra 15:30'daki Saray Mahallesi iş yeri kurasıyla tamamlanacak.