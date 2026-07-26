Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kale Kaymakamlığı, Kale Belediyesi ve Malatya Sportif Olta Balıkçıları Derneği iş birliğiyle Karakaya Baraj Gölü’nde düzenlenen 1. Turna Balığı Yakalama Yarışması sona erdi. Yurt içi ve yurt dışından gelen sporcuları buluşturan dev organizasyon, üç gün boyunca adeta bir festival coşkusuyla gerçekleşti.

İsviçre'den Karakaya Barajı'na Gelip Olta Salladılar

Yarışmanın en çok dikkat çeken yanı sınırları aşan katılımı oldu. İsviçre’den Malatya’da balık tutmak için gelen oltacılar, Karakaya Baraj Gölü’nün manzarasında kıyasıya bir mücadele sergiledi. Toplam 90 sporcunun yer aldığı organizasyon, Malatya’nın su sporları ve doğa turizmi potansiyelini gözler önüne serdi.

Çadır ve karavan kamp alanlarında konaklayan katılımcılar ve aileleri için canlı müzik, voleybol ve at binme gibi etkinlikler düzenlenirken, çocuklar da balık tutma heyecanına ortak oldu.

"Yakala, Fotoğrafla, Doğaya Geri Bırak"

Yarışmada çevre bilinci ve ekolojik denge ön planda tutuldu. “Yakala, Fotoğrafla, Doğaya Geri Bırak” temasıyla yapılan organizasyonda sporcular, tuttukları turna balıklarını tartıp fotoğrafladıktan sonra yeniden Karakaya’nın sularına bıraktı.

Etkinlik sonunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de baraj gölüne balık salımı gerçekleştirerek doğal yaşamın korunmasına dikkat çekti.

"Malatya’nın da Denizi Var"

Eşi Sevgi Er ile birlikte yarışma alanını ziyaret eden ve katılımcılara balık-ekmek ikramında bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin yeni turizm vizyonunu şu sözlerle anlattı:

Temel hedeflerimizden bir tanesi; ‘Malatya’nın da denizi var artık’ diyebilmek ve Malatya’yı denizle buluşturmak. Önümüzdeki süreç içerisinde bu bölgede hayata geçireceğimiz su sporları merkeziyle Karakaya Baraj Gölü hak ettiği değeri bulacaktır. Deprem sonrasında yalnızca konutların değil, geleceğin Malatya’sının da inşa edildiğini göstermek ve şehrin ihya sürecini duyurmak adına bu tür organizasyonları geleneksel hale getireceğiz.

500 Bin TL’lik Ödül Havuzunda Kazananlar Belli Oldu

Toplam 500 bin liralık ödül havuzuyla Türkiye’nin en kapsamlı olta balıkçılığı organizasyonları arasına giren yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Her iki kategoride de birincilere tekne, ikincilere 50 bin TL, üçüncülere ise 25 bin TL ödül takdim edildi.

Bot Kategorisi

1. Şen Bacanaklar (Mustafa Seyyar ve Mustafa Sağır - Tekne Ödülü )

2. Hısım Team

3. Master Fishing

Kıyı Kategorisi

1. Yıldız Team (Tekne Ödülü)

2. Doğa Çekerler

3. Muharrem Sefa Doğan ve Ali İzbay