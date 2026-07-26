Malatya-Doğanşehir karayolunda seyir halinde olan düğün konvoyunda henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Eğlence konvoyunun bir anda savaş alanına döndüğü olayda 4 araç birbirine çarptı.

Suçatı Mevkiinde Can Pazarı

Kaza, Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, konvoy halinde Doğanşehir istikametine doğru ilerleyen araçlar, zincirleme şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan vatandaşlar savrulurken, olayı gören diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

4 Kişi Yaralandı, Ekipler Alarm Geçti

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan A.Ç.K., S.Ö., M.Y. ile ismi henüz tespit edilemeyen bir vatandaş olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Jandarma ekipleri Suçatı mevkiinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, felaketle sonuçlanan kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.