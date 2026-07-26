Olay, Malatya’nın Zaviye Mahallesi Hüdavendigar Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada kolonlardan ses geldiğini fark eden sakinler ve vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edilirken; durum ilgili belediye birimlerine ve yetkili kurumlara aktarıldı.

Sokak Trafiğe Kapatıldı, Bina Tahliye Edildi

Ekiplerin adrese ulaşmasının ardından olası bir tehlikenin önüne geçmek adına hızlıca güvenlik önlemleri alındı.

Sokakta Güvenlik Çemberi: Polis ekipleri, güvenlik tedbirleri kapsamında Hüdavendigar Sokak’ın bir bölümünü hem araç hem de yaya trafiğine tamamen kapattı.

Tahliye İşlemi: Bina içerisinde bulunan sakinler olası risk faktörleri göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mühür Basıldı: Zabıta ekipleri, AFAD tarafından gerçekleştirilecek teknik incelemeler tamamlanana kadar binayı mühürleyerek yapının giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Bina Sakinleri "Son Depremde Çatlaklar Oluşmuştu"

Tahliyenin ardından sokakta endişeli bir bekleyişe geçen bina sakinleri, yapının durumuyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Son yaşanan depremde binada zaten çatlaklar meydana geldiğini belirten sakinler, ekiplerin alanda kapsamlı ve detaylı bir inceleme yapmasını beklediklerini ifade etti.

Süreç AFAD’ın Hazırlayacağı Raporla Şekillenecek

Mühürlenen yapının nihai durumu, AFAD ekiplerinin gerçekleştireceği teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. AFAD’ın hazırlayacağı detaylı teknik rapor doğrultusunda binayla ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verilecek. Rapor tamamlanana kadar binaya giriş çıkışlara izin verilmeyecek.