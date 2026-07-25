Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi'nde meydana gelen olay, yol güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre asfalt seviyesinden yaklaşık 10 santimetre yüksekte kalan logar kapağı, seyir halindeki bir otomobilin kaza yapmasına neden oldu.

İddiaya göre, bölgedeki TOKİ konutlarının tamamlanmasının ardından cadde üzerindeki asfalt çalışmaları yüklenici firma tarafından gerçekleştirildi. Ancak yol ortasında bulunan bazı logar kapaklarının asfalt kotuna uygun seviyeye getirilmemesi, sürücüler için ciddi bir risk oluşturdu.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir otomobil yol ortasında bulunan yüksek logar kapağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın hava yastıkları açılırken, alt takımında ağır hasar oluştu ve camları kırıldı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

“Resmen Bomba Patlar Gibi Ses Çıktı”

Kazanın ardından cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken bir vatandaş, yolun tehlikeli durumuna tepki göstererek şunları söyledi:

Yolun ortasına öyle bir logar kapağı koymuşlar ki yine ustalıkta bir numaralar, yine şaşırtmadılar. Yerden yaklaşık on santim kadar yüksekliği var. Hemen ilerisindeki yuvarlak kapak da yaklaşık beş santim yukarıda. Tam yolun ortasında olduğu için sağa sola kaçarak ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Biraz önce bir araç burada alt takımını komple vurdu. Resmen bomba patlar gibi ses çıktı. Aracın hava yastıkları açıldı, alt takımı hasar aldı, camları patladı.

Mahalle Sakinlerinden Yetkililere Çağrı

Bölgede yaşayan vatandaşlar, aynı noktada benzer kazaların yaşanmaması için logar kapaklarının asfalt seviyesine uygun hale getirilmesini istedi. Sürücüler, özellikle gece saatlerinde fark edilmesi güç olan yüksek kapakların ciddi kazalara davetiye çıkardığını belirterek, yetkililerin bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmasını talep etti.