Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık eden suç örgütlerine karşı yürüttüğü amansız takibini başarıyla sonuçlandırdı. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı baskınlarla çökertilen yasa dışı bahis şebekesinin finansal boyutu dudak uçuklattı.

Siber Polisi Hesap Hareketlerinden İze Ulaştı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ kapsamında para nakline aracılık ettiği belirlenen şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yürütülen fiziki ve teknik takipler sonucunda, kentte yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 22 kişiye ait banka ve finans hesapları mercek altına alındı.

2 Milyar 871 Milyon TL’lik Dev İşlem Hacmi

Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplamda 2 milyar 871 milyon TL tutarında devasa bir para trafiği gerçekleştiği tespit edildi. Suç örgütüne yönelik düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 61 adet dijital materyal ele geçirildi, hakkında gözaltı kararı bulunan 24 şüpheliden 20’si yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edilen 16 Şüpheli Hapishane Gönderildi

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Malatya’da siber polisinin yasa dışı bahis şebekelerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hesaplarında toplam 2 milyar 871 milyon TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık eden suç örgütlerine karşı yürüttüğü amansız takibini başarıyla sonuçlandırdı. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı baskınlarla çökertilen yasa dışı bahis şebekesinin finansal boyutu dudak uçuklattı.

Siber Polisi Hesap Hareketlerinden İze Ulaştı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ kapsamında para nakline aracılık ettiği belirlenen şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yürütülen fiziki ve teknik takipler sonucunda, kentte yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 22 kişiye ait banka ve finans hesapları mercek altına alındı.

2 Milyar 871 Milyon TL’lik Dev İşlem Hacmi

Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplamda 2 milyar 871 milyon TL tutarında devasa bir para trafiği gerçekleştiği tespit edildi. Suç örgütüne yönelik düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 61 adet dijital materyal ele geçirildi, hakkında gözaltı kararı bulunan 24 şüpheliden 20’si yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edilen 16 Şüpheli Hapise Gönderildi

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.