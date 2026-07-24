7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un "para nakline aracılık etmek" fiilini kapsayan 5/c maddesi uyarınca yürütülen çalışmalarda, yasadışı bahis ağına darbe vuruldu.

2 Milyar 871 Milyon TL'lik Dev Hacim

Emniyet güçlerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği teknik ve mali takip sonucunda 22 kişiye ait banka ve finansal hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan ayrıntılı incelemelerde, söz konusu hesaplar üzerinden yürütülen işlem hacminin yaklaşık 2 milyar 871 milyon TL gibi yüksek bir meblağa ulaştığı saptandı.

24 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Elde edilen delillerin ardından polis ekipleri, 21 Temmuz 2026 tarihinde belirlenen 24 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametgahlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen toplam 61 adet dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı.

Adli Makamlardan 16 Tutuklama Kararı

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yargı mercilerince şu kararlar verildi:

16 Şüpheli Tutuklandı: Mahkemeye çıkarılan 16 kişi, kuvvetli suç şüphesi ve deliller doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Şüpheliye Adli Kontrol: 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Şüpheli Serbest: 2 kişi savcılık aşamasındaki sorgularının ardından serbest kaldı.

2 Kişi Zaten Cezaevinde: Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyet birimleri, firari durumda olan kalan 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yasa dışı bahis ile bilişim suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.