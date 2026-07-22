İki Otomobil Şiddetle Çarpıştı

Elde edilen bilgilere göre, Kayseri-Malatya karayolunda seyir halinde olan 34 CSH 456 plakalı otomobil ile 44 AHT 507 plakalı otomobil, Kayseri Köprübaşı Mevkii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Olay Yerinde Can Kayıpları Var

Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 9 kişi ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol Bir Süre Trafiğe Kapandı

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafikte yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik koridoru oluşturdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ve hurdaya dönen araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndürüldü.

Emniyet güçleri, 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.