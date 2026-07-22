İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla devasa bir operasyonun düğmesine basıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda binlerce adres altüst edildi, yüz binlerce kişi denetimden geçirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın saha unsurlarını bir araya getiren dev operasyon, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe karşı yürütüldü. Türkiye genelinde belirlenen 5 bin 400 stratejik noktada adeta kuş uçurtulmadı.

26 Binden Fazla Personel Sahaya İndi

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı denetimlerinden biri olan operasyonda dev bir ordu görev yaptı. Sahadan gelen son verilere göre operasyonun gücü rakamlara şöyle yansıdı:

26 bin 236 uzman personel,

8 bin 785 devriye ekibi sahadaydı.

14 Binden Fazla Adrese Eş Zamanlı Baskın!

Ekipler, suç ve suçluya geçit vermemek adına riskli görülen tüm noktaları tek tek bastı. Toplam 14 bin 142 adreste gerçekleştirilen arama ve incelemelerin detayları ortaya çıktı:

3 bin 795 metruk bina,

7 bin 447 umuma açık iş yeri,

449 şehirlerarası otobüs terminali,

2 bin 451 farklı stratejik alan mercek altına alındı.

427 Bin Kişiye Kimlik Kontrolü: 355 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sıkı denetimler ve kimlik sorgulamaları sırasında toplam 427 bin 968 kişinin kaydı incelendi. Uygulamalar neticesinde:

25 göçmen kaçakçılığı organizatörü (3'ü yabancı uyruklu) yakalanarak gözaltına alındı.

355 düzensiz göçmen tespiti yapılarak muhafaza altına alındı.

Sınır Dışı İşlemleri Başlatıldı

Yakalanan 355 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezleri (GGM) vasıtasıyla ülkelerine iade edilmesi için yasal süreçlerin vakit kaybetmeksizin başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin tavizsiz bir şekilde süreceği vurgulanarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. Bakanlık ayrıca sahada aralıksız görev yapan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve göç idaresi personeline teşekkür etti.