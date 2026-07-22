28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı, bu yıl coşkudan ziyade siyasi tartışmaların gölgesinde kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla başlayan alan organizasyonda, özellikle kortej yürüyüşü ve protokol programlarındaki muhalefet eksikliği dikkat çekti. Saadet Partisi, BBP, YRP, Anahtar Parti ve CHP il başkanlarının Busabah Medya’ya yaptığı özel açıklamalar ile davet krizinden organizasyon bozukluklarına, üreticinin yaşadığı fiyat düşüşünden siyasi dışlanmışlığa kadar uzanan bir dizi eleştiriyi ve festivalin perde arkasındaki derin çatlağı gözler önüne serildi.

"Muhalefet Olarak Davet bile edilmiyoruz"

Saha çalışmalarında ve Malatya'nın toparlanma sürecinde birlik vurgusu yapan Yeniden Refah Partisi (YRP) Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç ise şehirdeki yönetim anlayışının muhalefeti dışladığına dikkat çekti. Çoğu organizasyona davet dahi edilmediklerini ifade eden Kılıç, festivalin sönük geçmesinin temel nedeninin bu dışlayıcı yaklaşım olduğunu söyledi. Malatya’nın geleceği ve yaralarının sarılması noktasında hiçbir zaman yıkıcı bir muhalefet yapmadıklarını belirten Kılıç,

"Malatya hepimizin. Şehrin kalkınması için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Valilik düzeyinde istişare kanalları açık olsa da yerel yönetimler ve organizasyon komitesi tarafında bu hassasiyeti göremiyoruz. Eski yıllarda tüm il başkanlarının yan yana durduğu o birlik tablosu bu festivalde tamamen silindi, çok basit ve sönük bir organizasyon geride kaldı"

ifadelerini kullandı.

"CHP Olarak Elimize Ulaşan Bir Davet Yok"

Organizasyon komitesinin diyalog eksikliğini teyit eden bir diğer açıklama ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış’tan geldi. Festivalin birleştirici ruhunu kaybettiğini belirten Satılmış, kendilerine resmi bir davetin ulaşmadığını kaydetti. Kortej yürüyüşlerinin geçmişte Malatya için önemli bir birlik ve beraberlik simgesi olduğunu hatırlatan Satılmış,

"Elimize ulaşan herhangi bir davet olmadığı için katılım sağlamadık. Piyasada 'Türkiye Yüzyılı' söylemiyle hareket edenlerin, bu tür şehir için kritik organizasyonlarda kapsayıcı ve birleştirici bir irade göstermesi gerekirdi. Malatya'nın ortak paydasında bir araya gelemiyorsak, söylemlerin bir karşılığı kalmıyor"

dedi.

"Çiftçi Ağlarken Festival Yapmak Samimiyetsizliktir"

Festivalin içeriğine ve zamanlamasına en sert tepki ise Anahtar Partisi Malatya İl Başkanı Erdoğan Zelyurt’tan geldi. Parti olarak davet gelmesine rağmen festivali protesto ederek katılmadıklarını açıklayan Zelyurt, organizasyonu "samimiyetsizlik" olarak nitelendirdi. Kayısının stratejik bir ürün olmasına rağmen sahipsiz bırakıldığını ve üreticinin mağdur edildiğini savunan Zelyurt,

"Bugün Malatya kayısısı 400 liradan 270 liraya kadar gerilemiş durumda. Çiftçinin paraya en çok ihtiyacı olduğu, ürününün değer bulması gerektiği dönemde biz festivalle birbirimizi avutuyoruz. NATO Zirvesi gibi uluslararası alanlarda bile Malatya kayısısının adı geçmezken, iç piyasada üretici rakipsiz ürünümüzle mağdur ediliyorken eğlence düzenlemek insanlığa sığmaz. Festival demek; ekenin, toplayanın, satanın yüzünün güldüğü gün demektir. Çiftçinin kan ağladığı bir ortamda ben gidip protokolde poz veremem. Eğlenecek bir durum yok, ortada büyük bir sahipsizlik var"

diyerek tepkisini dile getirdi.

“BBP Olarak Davet Edildik Ama Korteje Katılmadık”

Festivalin açılış sürecindeki aksaklıklar ve eksikler, yalnızca muhalefet kanadında değil, Cumhur İttifakı bünyesinde de rahatsızlık yarattı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, festival sürecinin kamuoyuna çok geç duyurulduğunu ve ciddi organizasyon eksiklikleri barındırdığını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı'nın katıldığı ilk açılış programında yer aldığını ancak yönetim olarak kortej yürüyüşüne katılmama kararı aldıklarını belirten Duman,

"Biz Cumhur İttifakı'ndayız ancak olası olumsuzlukları ve eksikleri de söyleyebilecek cesarete sahibiz. Kayısı Malatya’nın en büyük değeridir ve festival siyaset üstü bir anlayışla yönetilmelidir. Eski yıllarda deprem öncesinde olduğu gibi kol kola, omuz omuza yapılan o birleştirici atmosfer bu yıl ne yazık ki yoktu. Şehrin dinamiklerinin, temel atmalardan festival süreçlerine kadar her alanda siyasi partilerle istişare halinde olması gerekir"

diyerek tepkisini dile getirdi.

Malatya Birlik Ruhunu Arıyor

Ortaya çıkan bu tablo; 6 Şubat depremlerinin ardından henüz imar ve ihya sürecini tamamlayamamış olan Malatya’da, şehrin en büyük markalarından biri olarak kabul edilen Kayısı Festivali’nin kapsayıcı bir vizyondan uzak yönetildiğini gösterdi. Siyasi partilerin ortak paydada buluşamaması, organizasyon bozuklukları ve üreticinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, Malatya kamuoyunda "Kayısı Festivali eski ruhunu ve anlamını yitiriyor mu?" sorusunu yüksek sesle tartışmaya açtı.