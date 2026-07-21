TGRT Haber canlı yayınında gazeteci Oğuz Polatbilek tarafından aktarılan iddialar, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve yakın çevresini merkezine alan devasa bir soruşturma ağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Klasik rüşvet ilişkilerinin ötesinde "Siyasi Rüşvet" tespitiyle yürütüldüğü belirtilen soruşturmalarda; belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylıklarının satıldığı, imar/iskan izinleri için komisyon alındığı ve bu para trafiğinin tutuklu danışmanlar ile gazeteciler üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü.

MASAK kayıtları, HTS eşleşmeleri ve itirafçı ifadelerine dayandırılan dosyalarda; İzmir ve ilçelerinden Antalya’ya kadar uzanan para transferleri, kargo ile iletilen yüz binlerce dolarlık nakit akışları ve Ağbaba hakkında hazırlanan Meclis fezlekeleri tek tek sıralandı. İşte canlı yayında detaylandırılan o rüşvet çarkı, kilit isimler ve soruşturma dosyasındaki tüm somut deliller…

Gazeteci Oğuz Polatbilek şu ifadeleri kullandı:

“Meseleyi karmaşadan arındırıp; olayın özünü, çarkın nasıl işlediğini ve videoda adı geçen tüm aktörlerin rollerini ayrıntılı bir şekilde adım adım özetledim:

1. Olayın Özü ve Ana İddia Nedir?

Normalde belediye rüşvet operasyonlarında görmeye alışık olduğumuz şey; bir müteahhidin binasına ruhsat veya iskan alabilmek için belediye görevlilerine para vermesidir.

Ancak bu soruşturmayı farklı kılan nokta, savcılığın ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarının tespitine göre işin içine "Siyasi Rüşvet" kavramının girmiş olmasıdır. İddiaya göre 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde:

Aday Gösterilme Rüşveti: Bazı kişilerin Belediye Başkanı veya Belediye Meclis Üyesi adayı yapılabilmesi karşılığında para alındığı,

Adaylıktan Çekilme Rüşveti: "Sırayı işgal etme, adaylıktan çekil" denilerek bazı kişilere ödeme yapıldığı,

Klasik İmar Rüşveti: Müteahhitlerin kaçak/sorunlu binalara izin (iskan) alabilmek için belediye bürokratlarına ve aracı insanlara para aktardığı öne sürülüyor.

Bu para trafiğinin merkezinde ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve onun cezaevinde bulunan danışmanı Özlem Akyılmaz'ın yer aldığı iddia ediliyor.

2. Rüşvet Çarkı Nasıl İşliyor? (Kilit İsimler ve Rolleri)

Yayında anlatılan iddialara göre para hiçbir zaman doğrudan ana hedefe gitmiyor; arada bir "kasa" veya "güzergah" olarak kullanılan aracılar var. Sistem şu isimler üzerinden dönüyor:

Veli Ağbaba: İddiaların hedefindeki ana siyasi figür. İzmir ve çevresindeki belediyelerde kadrolaşma yapmak ve rüşvet karşılığı adaylık/ihale dağıtmakla suçlanıyor.

Özlem Akyılmaz (Ağbaba'nın Danışmanı): Çarkın en kritik ismi. Şu an tutuklu. Belediye başkanlarının eşlerinden, adaylardan ve müteahhitlerden gelen paralar önce onun hesabına yatıyor, o da bu paraların bir kısmını Veli Ağbaba’ya transfer ediyor.

Evrim Ataman (Yerel Gazeteci): Soruşturmada rüşvete aracılık etmekten tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanıp her şeyi itiraf eden gazeteci. Belediyenin tam karşısında bir kantor/ofis açıldığını ve alım-satım-rüşvet işlerinin buradan yönetildiğini söylüyor.

İbrahim Gökhan Pehlivan (Belediye Başkan Yardımcısı): Belediyedeki ruhsat/iskan işlerini çözmek için gazeteci Evrim Ataman’a talimat veren bürokrat.

3. Somut Para Trafiği Örnekleri

MASAK ve savcılık dosyasına giren hesap hareketleri yayında tarih tarih şöyle detaylandırılıyor:

A) Balçova Belediyesi / "Adaylık / Koltuk" Parası

Aktörler: Meryem Yiğit (Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi) - Özlem Akyılmaz - Veli Ağbaba.

Trafik: Seçimden 2 gün önce (29 Mart 2024) Anne Meryem Yiğit, danışman Özlem Akyılmaz’a 500 bin TL atıyor. Seçimden 2 gün sonra (2 Nisan 2024) Özlem Akyılmaz bu paranın 335 bin TL’sini Veli Ağbaba’nın hesabına aktarıyor. Aradaki 165 bin TL'nin komisyon/masraf olarak kaldığı iddia ediliyor.

B) Güzelbahçe Belediyesi Transferi

Aktörler: Nermin Günay (Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi) -Özlem Akyılmaz - Veli Ağbaba.

Trafik: 27 Şubat 2024'te Nermin Günay danışman Özlem'e 500 bin TL yolluyor. 2 Mart'ta Özlem bunun 100 bin TL’sini Veli Ağbaba’ya yolluyor.

C) İyonya Konakları / "İskan ve Ruhsat" Rüşveti

Aktörler: Rıdvan Korkmaz (Müteahhit) -Evrim Ataman (Gazeteci) - Özlem Akyılmaz -Veli Ağbaba.

Trafik: Seferihisar’daki İyonya Konakları villalarına yapı kullanım izni (iskan) alabilmek için müteahhit Rıdvan Korkmaz 5 Mart 2024'te gazeteci Evrim Ataman'a 500 bin TL atıyor. Gazeteci 2 gün sonra parayı danışman Özlem'e, Özlem de aynı gün paranın tamamını Veli Ağbaba'ya aktarıyor.

D) Meclis Üyeliği Borsa İddiası

Giren Para: Doğuş Bayır isimli kişi, Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olabilmek için 22 Mart 2024'te danışman Özlem'e 300 bin TL yolluyor.

Çıkan Para ("Aday Olma" Ödemesi): Çok borcu olduğu için meclis üyesi olmak isteyen bazı kişilere, "Sırayı işgal etme" denilerek adaylıktan çekilmeleri karşılığında 250 biner TL ödeme yapıldığı iddia ediliyor.

4. Veli Ağbaba Hakkındaki Diğer 7 Soruşturma Konusu

Antalya / Muhittin Böcek Dosyası (Fezlekeli): Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek savcılığa itirafçı oldu. Babasının yeniden aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla kendilerinden 1 milyon 200 bin Euro ve 200 bin dolar istendiğini, parayı CHP Genel Merkezi'nde çanta içinde teslim ettiklerini söyledi. HTS ve uçak/koltuk kayıtları eşleştiği için dosya fezlekeyle Meclis'e gönderildi.

Turgut Koç ve Belediye İhaleleri (Fezlekeli): İş insanı Turgut Koç'un CHP'li belediyelerden mobilya ihaleleri alması ve Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın "Bu ihalelerden Ağbaba'ya pay verirdik" itirafı.

Kargo ile Dolar Transferi: Gökhan Cumalı’nın telefonunda Ağbaba ile yazışması çıktı: "Emaneti kargodan aldım, 100 bin dolar dediler ama içinden 94 bin 800 dolar çıktı" mesajı savcılık dosyasında.

Seferihisar Soruşturması: İyonya Konakları ve Danışman Özlem üzerinden yürüyen dosya.

Güzelbahçe Soruşturması: Belediye başkanının eşinden giden paralar.

Buca Belediyesi Soruşturması: İhale ve kadrolaşma iddiaları.

İzmir BŞB / İZBETON ve Egeşehir A.Ş.: Belediyeye ait şirketlerin ihalelerinin belirli kişilere yönlendirilmesi ve kadrolaşma iddiaları.

Özetle; Belediye adaylıkları, meclis üyelikleri, belediye ihaleleri ve imar ruhsatları üzerinden bir para çarkı kurulduğu; bu paraların aracılar (danışman, gazeteci, şirket sahipleri) üzerinden toplanıp Veli Ağbaba'ya aktarıldığı iddiasıdır.