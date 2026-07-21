Esnafın ve işçinin yüzünü güldürecek bir gelişme beklenirken, Ankara'dan gelen resmi açıklamalar tüm umutları başka bir bahara bıraktı.

Malatya'da Temmuz Zammı Umutları Suya Düştü

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ekonomi kulislerinde konuşulan asgari ücret ara zammı iddialarına son nokta konuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının masasında, temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması düşüncesi yer almıyor. Konuyla ilgili yürütülen herhangi bir resmi çalışma veya hazırlık bulunmuyor. Malatyalı çalışanlar yıl boyunca aynı rakamlarla geçinmek zorunda kalacak.

Çarşı Pazar Ateş Pahası, Rakamlar Aynı

Hayatın her alanına gelen zamlar cüzdanları delip geçerken, maaşlardaki durgunluk halkı zor durumda bırakıyor. Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net ise 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklanan asgari ücret rakamları geçerliliğini koruyor. Çarşıya pazara çıktığınızda bu paranın ne kadar çabuk bittiğini görmek işten bile değil. Vatandaşlar, artan masraflar karşısında bütçelerini denkleştirmekte büyük güçlük çekiyor.

İşverene Maliyet Ne Kadar Oldu?

Çalışanın derdi bir yana, Malatya'daki iş yerleri de artan masraflarla boğuşuyor. Brüt asgari ücrete eklenen 7 bin 184 lira 3 kuruşluk SGK primi işveren payı ve 660 lira 60 kuruşluk işsizlik sigorta primi kalemleriyle beraber, bir işçinin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruşa ulaşıyor. Devlet ise bu yükü bir nebze olsun hafifletmek için işverene verdiği asgari ücret desteğini 1000 liradan 1270 liraya çıkardı. İşletmeler bu destekle çarkı döndürmeye çalışıyor.