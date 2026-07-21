Türkiye’nin COP31 ev sahipliği sürecinde, iklim değişikliğiyle mücadele ve afete dirençli kentlerin inşası hedefiyle Malatya’da kritik bir buluşma gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve kent protokolünün katılımıyla düzenlenen programda; taahhütlerin sahada somut projelere dönüştürülmesinin gerekliliği ön plana çıktı.

"Yalnızca Binalarımızı Değil, Geleceğe Hazır Bir Şehri Kuruyoruz"

Programın açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin sergilediği kararlı duruşun "Dirençli Şehir" kavramına somut bir örnek oluşturduğunu belirtti. Malatya'nın sadece fiziki binalarla değil; suyu, toprağı ve doğasıyla bir bütün olarak ayağa kaldırıldığını vurgulayan Er, kuraklık riskine karşı kenti tek kaynağa bağımlı olmaktan kurtaracak alternatif su projelerini ve tarımsal sulama tesislerini hayata geçirdiklerini ifade etti. Hazırladıkları İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı ile yeşil altyapıyı yeniden şekillendirdiklerini dile getiren Er,

Afetin vurduğu şehirler umutsuzluğun değil, umudun ve dirayetin merkezi olabilir; yeter ki dayanışmayı ve aklı elden bırakmayalım

sözleriyle Malatya'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdi.

İLBANK’tan 6 Milyar Euro’luk Portföy ve SURF Modeli

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, iklim mücadelesinde hedefler belirlemenin ötesine geçilerek "Taahhütlerden Eyleme" adımlarının atılması gerektiğinin altını çizdi. İLBANK’ın uluslararası proje portföyünün 6 milyar Euro seviyesine ulaştığını, deprem bölgesindeki yeniden inşa ve altyapı yatırımlarının ise 3.3 milyar Euro’ya ulaştığını açıklayan Karahan, zaman maliyetine dikkat çekti.

COP31 hazırlıkları kapsamında hayata geçirilen SURF (Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti) yaklaşımını tanıtan Karahan; bu modelin yerel yönetimlerin proje hazırlama, finansmana erişim ve uygulama kapasitelerini hızlandıran küresel bir çerçeveye dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

"Önümüzdeki 50 Yılın Şehircilik Anlayışını Ortaya Koyuyoruz"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında iklim değişikliği, kuraklık ve gıda güvenliğinin tüm insanlığı tehdit ettiğini belirterek, bu sürecin küresel iş birliği gerektirdiğine vurgu yaptı. Deprem sonrası yürütülen devasa operasyonun devlet ve millet dayanışmasının efsanevi bir örneği olduğunu ifade eden Yavuz,

Biz sadece deprem konutları inşa etmiyoruz; genişletilmiş yolları, 50 yıllık trafik sorununu çözecek otoparkları, ileri biyolojik arıtma tesisleri ve yeşil alanlarıyla geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Herhangi bir afet anında vatandaşını güvenli konutlarda barındırabilen, altyapısı güçlü bir şehircilik vizyonu ortaya koyuyoruz

dedi.

Uluslararası İş Birliği ve Teşekkür

Programın sonunda, iklim krizine ve afet risklerine karşı yürütülen projelere katkı sunan kurumlara teşekkür edildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin altyapısının güçlendirilmesinde ve uluslararası finansmanın sahaya aktarılmasında emeği geçen başta JICA olmak üzere İLBANK ve tüm paydaş kurumlara şükranlarını sunarak hediye takdiminde bulundu.