Özellikle hap yutmaktan yorulan bünyeler için doğanın sunduğu sıcak termal sular, eşsiz birer rahatlama ve tedavi merkezi olarak öne çıkıyor. Devletin bu alanlara yönelik sunduğu maddi destekler ise paha biçilemez bir değere sahip.

Doğu'nun incisi Malatya'da yaşayan ve kışları o ayazla mücadele eden emeklilerimiz için Sosyal Güvenlik Kurumu 2026 yılına ait kaplıca haklarını güncelledi. Emeklilere ömür boyu tanınan bu ücretsiz tedavi hakkı, hiçbir kesintiye uğramadan devam ediyor. Malatyalı büyüklerimiz, sağlık kurullarından alacakları bir onayla sadece tedaviyi değil, yol ve refakatçi gibi ciddi maliyet kalemlerini de SGK'ya devredebiliyor.

Doğal Suların İyi Geldiği Hastalıklar

Özellikle yaşa bağlı gelişen romatizmal hastalıklar, Malatya'nın soğuk kış günlerinde emekliler için ciddi bir soruna dönüşebiliyor. SGK'nın ödeme listesine aldığı bu hizmet; romatizmanın yanı sıra solunum yolu hastalıkları çekenleri, cilt rahatsızlıkları olanları, mide-bağırsak problemleri yaşayanları ve böbrek hastalıklarıyla mücadele edenleri kapsıyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki tesislerde alınan bu seanslar sayesinde ağrılar büyük ölçüde hafifliyor.

Harcamaların Hangi Kısmı Devletten?

Cebinde kısıtlı bir maaşı olan emekli için kaplıca yolculuğu büyük bir hesap kitap işidir. Neyse ki kurum, ikametgahınıza en yakın tesise kadar olan ulaşım bedelini ve kaplıcadaki seans ücretlerini tıkır tıkır ödüyor. Doktorunuz "tek gidemez" diye rapor düşerse, refakatçiniz için yapılan masraflar da kurumdan tahsil ediliyor. Fakat şifa bulmaya gidilen yerde lüks bir oda isterseniz ya da menü dışı kişisel harcamalar yaparsanız, bu faturaların kurumu ilgilendirmediğini de bilmek gerekiyor.

Doktor Raporu ve 5 Gün Kuralı

Bu işlemlere başlamak için Malatya'daki hastanelerin yolunu tutmanız şart. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ya da Tıbbi Ekoloji alanında uzman hekimlerin bulunduğu bir heyetten rapor çıkarmalısınız. Rapor çıktığı an kronometre çalışmaya başlıyor. Rapor tarihi dahil 5 iş günü içinde o şifalı tesislere giriş yapmazsanız hakkınız geçici olarak askıya alınıyor. Olur da bir aksilik yaşar ve gidemezseniz canınızı sıkmayın; 6 aylık süre zarfında yeni bir sevk çıkartıp tedaviyi tekrar başlatma şansınız bulunuyor.