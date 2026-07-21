Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve bölge genelini kapsayan en son hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya’da gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.

Güneş Yüzünü Tamamen Gösterecek

Tahminlere göre Malatya ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Gün içinde gökyüzünü kapatacak belirgin bir bulutlanma beklenmezken, güneş ışınlarının dik açıyla geleceği saatlerde vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor

Raporun en dikkat çeken detayı ise termometrelerdeki artış oldu. Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların doğrudan güneşe maruz kalmaması gerektiği vurgulanıyor.

Rüzgar Durumu Nasıl Olacak?

Gün içerisinde rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif esintisi sıcak havanın etkisini kırsa da kavurucu sıcaklara karşı tedbirli olunmasında fayda var.

Özellikle 11.00 - 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunacak vatandaşlarımızın bol sıvı tüketmesi ve güneş koruyucu tedbirler alması tavsiye ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu ve açık 37 derece

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 37 derece

Arapgir: Az bulutlu ve açık 35 derece

Arguvan: Az bulutlu ve açık 35 derece

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 38 derece

Darende: Az bulutlu ve açık 38 derece

Doğanşehir: Açık 35 derece

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 39 derece

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 36 derece

Kale: Az bulutlu ve açık 38 derece

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 35 derece

Pütürge: Az bulutlu ve açık 37 derece

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 40 derece

Yeşilyurt: Açık 38 derece.