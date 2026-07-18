Gazi İlkokulu önünden başlayıp Fuzuli Caddesi üzerinden Kernek Meydanı’na kadar devam eden kortej, şehrin hafızasındaki o görkemli festivallerin çok uzağında, adeta "bir avuç" insanla gerçekleştirildi.

Siyasiler, Bürokrasi ve Vatandaş İlgi Göstermedi

Geçmiş yıllarda muhalefetinden iktidarına tüm siyasilerin kol kola yürüdüğü, Türkiye’nin dört bir yanından önemli isimlerin ve kurucu figürlerin özel olarak davet edildiği Kayısı Festivali, bu yıl sahipsiz kaldı.

Bu yıl korteje Malatya Valisi Seddar Yavuz, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve bazı protokol üyeleri katılmış olsa da Malatya siyasetinin ve bürokrasisinin tam kadro meydanda olmayışı dikkat çekti.

En acı tablo ise vatandaş cephesindeydi. Malatyalıların bile bağrına basmadığı, heyecan duymadığı bir festival atmosferi hakim oldu.

Şehir dışından gelen konukların, farklı ülkelerin halk dansları topluluklarının, sokak sanatçılarının ve sporcuların Malatya caddelerini karnaval yerine çevirdiği o eski şenlik havasından eser yoktu.

"İş Olsun Diye" Yapılan Festivale Vatandaş Niye Gelsin?

Kortejin sönük geçmesi, akıllara "İş olsun diye yapılan bir festivale vatandaş niye ilgi göstersin?" sorusunu getirdi. Kent hafızasında derin izler bırakan, uzun yıllar konuşulan o eski coşku, yerini sessiz ve ruhsuz bir yürüyüşe bıraktı.

Kortej, Malatya’nın yaralarını saracak, moral bulacağı bir organizasyon olmak yerine, adeta "yapılmış olmak için yapılan" bir etkinlik görüntüsü verdi. Sonuç olarak, katılımın son derece düşük kaldığı yürüyüş, "mış gibi" yapıldı ve bitti.

Havada Uçuşan Drone’lar Neyi Gizledi?

Yürüyüş boyunca dikkatli gözlerden kaçmayan bir diğer skandal ise havada uçuşan drone’lar oldu. Festival alanını ve korteji yukarıdan kaydeden kameralar olmasına rağmen, yetkililer ve yerel yönetimler tarafından tek bir havadan görüntü bile basına veya sosyal medyaya servis edilmedi.

Korteje katılan insan sayısının azlığını ve meydanların boşluğunu kamuoyundan gizlemek adına havadan görüntü paylaşılmadığı iddiaları, festivalin organizasyon başarısızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Malatya, belki de uzun yıllar boyu özlemini çekeceği o gerçek festival havasına bu yıl da kavuşamadı.