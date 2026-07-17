Malatya’da festival coşkusu sürerken, bu akşam için planlanan büyük konser programında zorunlu bir değişiklik yaşandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, 28. Malatya Kayısı Festivali kapsamında bu akşam Miş Miş Park Fuar Merkezi’nde sahne alması beklenen sanatçı Yavuz Bingöl’ün konserinin iptal edildiğini resmen duyurdu.

Yavuz Bingöl Neden Konsere Katılamayacak?

Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan son dakika açıklamasında, Yavuz Bingöl’ün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle programa katılamayacağı bildirildi. Sanatçının ani gelişen rahatsızlığı sonrası festival komitesi acil koduyla toplandı ve program revize edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Yavuz Bingöl’ün Yerine O İsim Sahne Alacak!

Konserin iptal edilmesinin ardından, festival alanını dolduracak olan vatandaşların mağdur olmaması adına sahneye çıkacak yeni isim hızlıca netleşti.

Belediyeden yapılan duyuruda, festival programının planlandığı şekilde devam edeceği ve Yavuz Bingöl’ün yerine sevilen sanatçı Ender Balkır’ın Malatyalılarla buluşacağı kaydedildi.

Ender Balkır Malatya Konseri Ne Zaman, Saat Kaçta?

Yaşanan bu zorunlu değişikliğin ardından yeni takvim de açıklandı. Sanatçı Ender Balkır, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de Miş Miş Park Fuar Merkezi’nde sahne alarak en sevilen türkülerini Malatyalılar için seslendirecek.