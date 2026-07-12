Anadolu'nun köklü geçmişini taşlarında saklayan Malatya’nın Arapgir ilçesi, alışılagelmiş dinsel mimari kalıplarını tamamen yıkan çok özel bir eseri bağrında taşıyor. Tam 683 yıl önce, dönemin yaygın mimari eğilimi olan kubbeli tasarımlara adeta meydan okurcasına inşa edilen Mir-i Liva Ahmet Paşa Camii, dikdörtgen planı ve kesme taş işçiliğiyle dikkat çekiyor. İlk bakışta geleneksel bir cami formundan uzak görünen bu tarihi yapı, sıra dışı mimari çizgileriyle görenlerde büyük bir merak uyandırıyor.

Çift Kimlikli Bir Tarih Müderris Mustafa Efendi Camii

Arapgir’in merkezinde zamanı durduran bu benzersiz yapı, eski arşiv kayıtlarında Müderris Mustafa Efendi Camii ismiyle de anılıyor. 683 yıllık ömrü boyunca pek compliments döneme tanıklık eden bu kesme taş şaheser, aslına uygun olarak yarınlara taşınması amacıyla 2013 yılında büyük bir koruma ve restorasyon sürecine alındı. Üç yıl boyunca titizlikle sürdürülen çalışmalar, 2016 yılında tamamlanarak yapının özgün geometrisi korundu.

İlhanlılar Dönemi ve Arapgir’de Peş Peşe Yükselen Farklı Ekoller

İlçedeki mimari katmanların ve cami yapılarının birbirini izleyen farklı mimari ekollerle inşa edilmesinin arkasında köklü bir tarihsel kırılma yatıyor. Bölgelerde özellikle İlhanlılar Devleti’nin kurulmasından sonra camilerin farklı mimari anlayışlarla birbirinin ardına yükseldiği görülüyor. Eski şehir vadisi ulu cami vakfiyesi ve yeni cami vakfiyesi kayıtlarında yer alan bu yapılar, bölgedeki mimari çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Eski Şehir Vadisi'nin Kronolojik Taşları

Arapgir’deki sıra dışı zenginlik sadece Mir-i Liva Ahmet Paşa Camii ile sınırlı değil. Eski şehir vadisinde yer alan ve her biri farklı bir dönemin yapısal izlerini taşıyan diğer asırlık ibadethaneler de zamana meydan okuyor:

Ulu Cami: Tam 1000 yaşına bastı ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmak için restorasyon sırasını bekliyor.

Tam 1000 yaşına bastı ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmak için restorasyon sırasını bekliyor. Yeni Cami: 900 yıllık ömrüyle zamana direniyor, restorasyon çalışmaları şu an aktif olarak devam ediyor.

900 yıllık ömrüyle zamana direniyor, restorasyon çalışmaları şu an aktif olarak devam ediyor. Cafer Paşa Camii: 800 yıllık köklü geçmişiyle vadinin sessiz tanıklarından biri konumunda bulunuyor.

800 yıllık köklü geçmişiyle vadinin sessiz tanıklarından biri konumunda bulunuyor. Gümrükçü Osman Paşa Camii: Eski şehir vadisinde konumlanan bu eser ise 300 yıllık bir geçmişe sahip.

Tarihsel dokularına zarar verilmeden korunan bu yapılar arasında, kubbe ezberini kökten bozan 683 yıllık Mir-i Liva Ahmet Paşa Camii, hafta sonu kültürel ve geometrik bir keşif yolculuğuna çıkmak isteyenler için Malatya Arapgir'de benzersiz bir rota sunuyor.