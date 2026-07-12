Muharrem ayı vesilesiyle, Hz. İmam Zeynel Abidin Vakfı tarafından düzenlenen aşure ikramı programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Vali Yardımcısı Talat Tabur, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma kültürünün önemli simgelerinden biri olan aşure geleneğinin toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne vurgu yapıldı. Muharrem ayının; sevgi, hoşgörü, sabır ve paylaşma gibi ortak değerleri yaşatma açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edildi.

Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, "Bugün aynı lokmayı ve aynı duayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler; aynı inanca, ortak değerlere ve köklü bir medeniyet anlayışına sahip, sevinçte ve kederde bir olan büyük bir aileyiz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmek, 86 milyon vatandaşımızı ayrım gözetmeden kucaklamak ve sorunlarına samimiyetle çözüm üretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Alevi ve Bektaşi kardeşlerinizin sorunlarını çözmek için gayretle çalışıyor ve Cemevleri inşa ediyor ve ihtiyaçlarını gidermek için de yardımlarımızı yapıyoruz. Gelecek nesillerimize Hz. Peygamberimiz’in (sav), Hz. Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in öğretilerini en güzel şekilde aktarmalı; güzel sözün yanında güzel davranışları da hayatımıza yansıtmalıyız. Tarih boyunca farklı inanç ve kültürleri bir arada yaşatmayı başarmış büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak, eksiklerimizi dayanışma içinde gidermeye devam edeceğiz. Dünyada yaşanan acılar karşısında ülkemizde huzur, kardeşlik ve birlik ortamını korumak hepimizin ortak görevidir. Bu vesileyle Hz. Peygamberimizi, Hz. Ali'yi, Ehl-i Beyt'i ve Kerbela şehitlerini rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen vakıf yöneticilerimize, hizmet eden canlara ve katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” sözlerine yer verdi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Hz. İmam Zeynel Abidin Vakfı yöneticilerine teşekkür eden Vali Yavuz, Muharrem ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Program, edilen duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edilmesiyle sona erdi.