Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/165 sayılı karar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerinde köklü bir revizyona gidildi. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi uyarınca yürürlüğe giren atama ve görevden alma kararları kapsamında, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 11 ilde kritik görev değişimleri gerçekleşti.

MALATYA’DAKİ İSİM NEREYE GİTTİ?

Atama kararlarında en çok dikkat çeken bölge hareketliliklerinden biri Malatya'da yaşandı. Kentte mesai harcayan Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Akdeniz'in sanayi ve liman kenti Mersin’e İl Müdürü olarak atandı. Zincirleme şekilde gerçekleşen bu rotasyon kapsamında, Mersin İl Müdürü Hasan Gül ise Yozgat İl Müdürlüğü koltuğuna kaydırıldı. Kararname doğrultusunda Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan görevden alınırken, Türkiye genelindeki birçok ilde müdürlerin yerleri değiştirildi ya da yeni isimler göreve getirildi.

ATAMA LİSTESİ

10 Temmuz 2026 tarihiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararın tam metni ve atama listesi şu şekilde:

Karar: 2026/165 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan, görevden alınmış,

Adana İl Müdürlüğüne, Denizli İl Müdürü Metin Bitim,

Antalya İl Müdürlüğüne, Kilis İl Müdürü Ercan Dadlı,

Ardahan İl Müdürlüğüne Sertaç Özeroğlu,

Denizli İl Müdürlüğüne, Yozgat İl Müdürü Yusuf Möhür,

Kırıkkale İl Müdürlüğüne Yakup Akkuş,

Kilis İl Müdürlüğüne, Kırıkkale İl Müdürü Refik Tezcan,

Manisa İl Müdürlüğüne Mehmet Üçbaş,

Mersin İl Müdürlüğüne, Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı,

Sinop İl Müdürlüğüne Recep Serkan Kadayıfcı,

Yozgat İl Müdürlüğüne, Mersin İl Müdürü Hasan Gül,

Van İl Müdürlüğüne Ahmet Öztepe, atandı.

Yeni görev yerlerine atanan il müdürlerinin önümüzdeki günlerde devir teslim törenleriyle görevlerine başlaması bekleniyor.