Malatya'da TOKİ kazısında şok bulgu: 2 kişiye ait kemikler bulundu!
Malatya'da TOKİ kazısında şok bulgu: 2 kişiye ait kemikler bulundu!
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Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücü ölürken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Malatya Yolunda Can Pazarı Takla Atan Araçta Anne Hayatını Kaybetti, 2 Çocuğu Yaralı (3) Malatyahaber

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kangal-Hekimhan kara yolu 18. kilometresinde meydana geldi. Uğur Akyar sevk ve idaresindeki 06 BIM 439 otomobil Malatya istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Malatya Yolunda Can Pazarı Takla Atan Araçta Anne Hayatını Kaybetti, 2 Çocuğu Yaralı (2) Malatyahaber

Takla atan araçta bulunan eşi Derya Akyar olay yerinde ölürken iki çocuğu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA