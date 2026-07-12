Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücü ölürken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kangal-Hekimhan kara yolu 18. kilometresinde meydana geldi. Uğur Akyar sevk ve idaresindeki 06 BIM 439 otomobil Malatya istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Takla atan araçta bulunan eşi Derya Akyar olay yerinde ölürken iki çocuğu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.