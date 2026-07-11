Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde infial yaratan silahlı kavganın ardından yargı süreci hızla sonuçlandı. Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde yaşanan ve gencecik bir hayatın son bulmasına neden olan kanlı hesaplaşmanın failleri adalete teslim edildi.

Sokak Ortasında Kurşun Yağmuru

Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Atakan Gür (25) ile B.Ş. ve H.C.K. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahların çekildiği bir çatışmaya dönüştü. Çıkan arbedede göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Atakan Gür, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Olay Yerinden Silahlar Çıktı

Cinayetin hemen ardından harekete geçen polis ekipleri, caddede yaptıkları incelemelerde dehşetin boyutunu gözler önüne seren çok sayıda boş kovan ve olayda kullanılan 2 adet tabanca ele geçirdi. Kaçmaya çalışan şüpheliler B.Ş. ve H.C.K. ise emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Zanlılar Hakkında Karar Verildi

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.Ş. ve H.C.K., çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgede geniş çaplı yankı uyandıran olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.