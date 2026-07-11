Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), küresel riskler ve yurt içi enflasyon görünümü karşısında alacağı yeni aksiyonları belirlemek üzere toplanıyor. Yatırımcılar, dolar, altın ve borsa üzerindeki etkileri nedeniyle "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB takvimi gibi netleşen o kritik tarih ve ekonomistlerin faiz beklentileri...

Merkez Bankası Faiz Kararı Tarihi 2026 Temmuz

Piyasaların merakla beklediği TCMB Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kurulun geleneksel olarak her ay yaptığı bu toplantılardan çıkan karar, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Ağustos Detayı Kritik: Merkez Bankası'nın yıllık takviminde Ağustos ayında bir PPK toplantısı planlanmadığı için, bu ay alınacak karar önümüzdeki iki aylık periyodu doğrudan etkileyecek.

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği temmuz ayı faiz kararı, 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kurul, geçtiğimiz dönemde yaptığı son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

Son toplantı metninde enerji fiyatlarının etkisiyle Nisan ayında yükselen enflasyonun ana eğiliminin, Mayıs ayında bir miktar gerilediğine dikkat çekilmişti.

Merkez Bankası Faiz Beklentisi Nedir?

Piyasalarda nefesler tutulmuşken, Merkez Bankası'nın Temmuz ayında nasıl bir adım atacağı da netleşmeye başladı. TCMB tarafından reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, faiz beklentisine ışık tutuyor.

Anket sonuçlarına göre piyasanın faiz beklentileri şu şekilde şekillendi:

Temmuz Ayı (İlk Toplantı) Beklentisi: Yüzde 37 (Sabit kalması yönünde)

Gelecek Ay (İkinci Dönem) Beklentisi: Yüzde 37

Üçüncü Toplantı Beklentisi: Yüzde 36,34 (Hafif bir düşüş eğilimi)

12 Ay Sonrası Politika Faiz Beklentisi: Yüzde 30,14

Temmuz Ayı Merkez Bankası PPK Toplantısı Hangi Gün?

Yılın en önemli kararlarından birine imza atacak olan Temmuz ayı Merkez Bankası PPK Toplantısı, 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Katılımcı anketleri ve uzman yorumları, Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faizleri yüzde 37 seviyesinde sabit bırakma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak küresel piyasalardaki oynaklık ve enflasyonun seyri doğrultusunda kurulun yapacağı açıklamalar ve satır arası mesajlar, sonraki aylar için piyasaya yön verecek.