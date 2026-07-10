Enerji piyasalarında son günlerde gözlemlenen dalgalanmalar Türkiye'deki istasyonları doğrudan etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamaları küresel ölçekte fiyatlamaları bütünüyle değiştirdi. Rusya'da bulunan rafinerilerdeki üretim sorunları bu tabloya eklenince ham petrol fiyatları hızla tırmandı. Ülkeler arasında büyüyen sorunlar akaryakıt sektöründe haftanın son gününde uygulanan zammın zeminini hazırladı.

ZAMLI TARİFE İSTASYONLARDA UYGULANMAYA BAŞLADI

Tedarik zincirinde baş gösteren aksaklıklar uluslararası enerji maliyetlerini hızlı biçimde yukarı çekiyor. Sektör temsilcilerinin hafta içinden bu yana tartıştığı fiyat artışı 10 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla kesinleşti. Piyasayı sarsan dış kaynaklı krizlerin ardından motorin satış fiyatlarına tam 3 lira 10 kuruş eklendi.

Yeni tarife gece yarısı bütün akaryakıt istasyonlarında devreye girdi.

Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla beraber tamamen güncellenmiş tabelalarla karşılaştı. Tüketiciler artan maliyetlerin taşıma giderlerini ne yönde değiştireceğini hesaplıyor. Şirket yetkilileri benzin ve otogaz grubunda şimdilik herhangi bir fiyat ayarlaması planlamıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL SATIŞ RAKAMLARI DEĞİŞTİ

Zammın pompaya yansımasının ardından büyükşehirlerdeki istasyonlarda satış tutarları yepyeni bir seviyeye çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda hizmet veren bayiler benzinin litresini 62,90 liradan satıyor. Aynı bölgede motorinin litre satış fiyatı rekor seviyelere yaklaşarak 69,88 liraya ulaşırken istasyonlar LPG'yi 31,19 liradan veriyor.

Anadolu Yakası'ndaki pompalar biraz daha farklı fiyatlandırmalarla çalışıyor.

Bu bölgedeki istasyonlara giren araçlar benzini 62,75 liradan satın alıyor. Motorin 69,73 liradan depolara dolarken otogaz satış fiyatı 30,59 lira düzeyinde sabit kalıyor.

Başkent Ankara'da tarife değişikliği sonrası satış rakamları Marmara Bölgesi'ne kıyasla daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Ankara'da yaşayan araç sahipleri benzinin litresi için 63,86 lira ödüyor. Şehirdeki motorin satış tutarı yeni zammın doğrudan etkisiyle 70,99 liraya sıçrıyor. Başkentte LPG tabelası 31,19 lirayı gösteriyor. İzmir'deki istasyonlar benzini 64,14 liradan satarken motorin için 71,26 lira talep ediyor.