Yatırımın her dönem güvenli limanı olan altında kartlar yeniden dağıtılıyor. Piyasalardan alınan en son verilere göre, büyük yatırımların gözdesi olan Cumhuriyet 2.5 Altın bugün 99.700 TL alış seviyesinden işlem görürken, kuyumculardaki satış fiyatı ise 104.000 TL’ye ulaştı. Bir diğer önemli birikim aracı Ata Lira ise 41.020 TL alış ve 42.790 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Son dönemde piyasada sıkça aratılan Liralık Altın ise 39.880 TL alış, 41.600 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Günün en çok merak edilen ve piyasada en çok dönen altını olan Çeyrek Altın, bugünkü işlemlerde 9.970 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. Kuyumcularda çeyrek altının satış fiyatı ise 10.400 TL seviyesinde seyrediyor. Bir üst basamakta yer alan ve yastık altı yatırımcısının vazgeçilmezi olan Yarım Altın ise 19.940 TL alış ve 20.800 TL satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı.

BİLEZİK VE GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Düğün sezonunun ve takı alışverişlerinin başrolü olan 22 Ayar Bilezik fiyatları da hareketli. Güncel verilere göre 22 ayar bileziğin gramı 5.650 TL’den alınırken, satış fiyatı ise 6.070 TL olarak belirlendi. Hediyelik olarak sıkça tercih edilen daha düşük ayarlardaki 14 Ayar Altın ise 3.470 TL alış fiyatıyla işlem görmeye devam ediyor.

Son olarak, piyasanın genel yönünü belirleyen saf altın, yani 24 Ayar Altın (Gram Altın) fiyatlarında da dikkat çeken rakamlar kayda geçti. 24 ayar gram altın bugün 6.150 TL alış ve 6.350 TL satış fiyatıyla alıcıların karşısına çıkıyor.