CHP Malatya örgütünde haraketli günler yaşanıyor. İl yönetiminin aldığı kararla birlikte şehrin en büyük üç ilçesinde yönetimler tamamen değiştirildi, boşalan koltuklara yeni isimler atandı.

İşte Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde yaşanan resmi görevden almalar ve yeni yönetimlerin detayları:

İKİ İLÇEYE YENİ BAŞKAN ATANDI, BİR İLÇE BOŞTA

Yaşanan idari değişimin ardından boşalan ilçe başkanlığı koltuklarından ikisine yeni isimler görevlendirildi. Yapılan resmi atamalara göre:

Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Mehmet Sami Budak’ın atandığı,

Akçadağ İlçe Başkanlığına Kenan Keleş’in getirildiği iddia edildi.

Battalgazi İlçe Başkanlığı koltuğuna ise henüz bir atama gerçekleştirilmedi; ilçenin yönetimi şimdilik boş kaldı.

KİMLER GÖREVDEN ALINDI?

Hakan Satılmış başkanlığındaki CHP Malatya İl Yönetim Kurulu, parti tüzüğünün ilgili maddelerini işleterek bir karara imza attı. Alınan resmi kararla birlikte; Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan yönetim kurullarıyla birlikte görevden uzaklaştırıldı.