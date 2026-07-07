Malatya’da kamu personeli olmak isteyen gençler için kritik süreç başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KPSS puanıyla sözlü sınava tabi tutulacak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri, aranan şartlar ve Malatya için ayrılan kontenjanın tüm detayları...

BAŞVURU ŞARTLARI VE ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, adayların başvurunun son günü itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekiyor. Adayların 2024 yılı KPSS B grubu P3 puan türünden asgari puanı almış olmaları ve görevlerini yapmaya engel bir sağlık sorunlarının bulunmaması şartı aranıyor.

Ayrıca herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak ve halihazırda 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmıyor olmak da kurallar arasında. Daha önce sözleşmeli çalışıp sözleşmesi feshedilenlerin ise fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Tüm adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı da belirtildi.

BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını 13 Temmuz 2026 (00.00) ile 17 Temmuz 2026 (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi aracılığıyla tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece 1 pozisyon ve 1 il için (Örn: Malatya) tercih yapabilecek.

Cinsiyet gruplarına uygun doğru gruba başvuru yapılması zorunlu olup, hatalı seçim yapanların başvuruları iptal edilecek.

Mezuniyet ve KPSS bilgileri YÖK ve ÖSYM üzerinden otomatik çekilecek. Sistemde hatası olanlar diploma veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg olarak yükleyecek.

Yurt dışı mezunları için YÖK denklik/eşdeğerlik belgesi, sözleşmesi feshedilenler için ise 1 yıllık bekleme süresini tamamladıklarını gösteren onaylı hizmet belgesi sisteme çift taraflı ve eksiksiz yüklenecek.

SINAV ANKARA'DA YAPILACAK: DEĞERLENDİRME VE PUANLAMA NASIL OLACAK?

Başvuruların incelenmesinin ardından, KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak Malatya dahil her il için ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar da sınava dahil edilecek.

Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek ve sesli/görüntülü kayıt yapılmayacak. Adaylar sınav komisyonu tarafından toplam 100 puan üzerinden şu kriterlere göre değerlendirilecek:

Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ve Bakanlık mevzuatı): 60 Puan

Liyakati, temsil kabiliyeti, göreve uygunluğu ve genel kültürü: 40 Puan

Sonuç olarak; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatını güçlendirmek adına yayımladığı bu ilan, Malatya'da istihdam edilmek isteyen 4 sözleşmeli personel dahil olmak üzere çok sayıda genç için önemli bir devlet memurluğu kapısı aralıyor. Kriterlere uyum sağlayan ve 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden hatasız başvuru yapan adaylar, Ankara'da düzenlenecek sözlü sınavda başarı sırasına girerek yeni görevlerine başlama şansı elde edecekler.

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