Malatya'da ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın yaşları, taziye adresleri ve defin yerleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere çeşitli ilçe, mahalle ve şehir dışı mezarlıklarında defin işlemleri gerçekleştirilen vatandaşlarımız için aileleri belirlenen adreslerde taziyeleri kabul ediyor.
İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:
Ahmet Yanağcan (75)
Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Ali Demir (50)
Taziye Adresi: Koşu Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Gafure Akarslan (72)
Taziye Adresi: Kaynarca Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Mehmet Emin Atalay (92)
Taziye Adresi: Topsöğüt Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Mukadder Hayta (66)
Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Ünal Kapkın (52)
Taziye Adresi: Göztepe Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Zeliha Özyavuz (92)
Taziye Adresi: Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
Cafer Elmas (89)
Taziye Adresi: Cafana Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Cafana Mh. Mezarlığı (Yeşilyurt)
Bekir Koç (81)
Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Dilek Mh. Mezarlığı (Yeşilyurt)
Fikriye Karakaya (89)
Taziye Adresi: Doğanyol / Malatya
Defin Yeri: Doğanyol / Malatya Mezarlığı
Leyla Ölmez (53)
Taziye Adresi: Suluköy Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Suluköy Mh. Mezarlığı (Yeşilyurt)
Caner Seymen (48)
Taziye Adresi: İstanbul
Defin Yeri: İstanbul Mezarlığı
Hamza Zuri (46)
Taziye Adresi: Kilis
Defin Yeri: Kilis Mezarlığı
VEFAT EDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ
Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilir.