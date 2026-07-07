Malatya'da ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın yaşları, taziye adresleri ve defin yerleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere çeşitli ilçe, mahalle ve şehir dışı mezarlıklarında defin işlemleri gerçekleştirilen vatandaşlarımız için aileleri belirlenen adreslerde taziyeleri kabul ediyor.

İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:

Ahmet Yanağcan (75)

Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Ali Demir (50)

Taziye Adresi: Koşu Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Gafure Akarslan (72)

Taziye Adresi: Kaynarca Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Mehmet Emin Atalay (92)

Taziye Adresi: Topsöğüt Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Mukadder Hayta (66)

Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Ünal Kapkın (52)

Taziye Adresi: Göztepe Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Zeliha Özyavuz (92)

Taziye Adresi: Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

Cafer Elmas (89)

Taziye Adresi: Cafana Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Cafana Mh. Mezarlığı (Yeşilyurt)

Bekir Koç (81)

Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Dilek Mh. Mezarlığı (Yeşilyurt)

Fikriye Karakaya (89)

Taziye Adresi: Doğanyol / Malatya

Defin Yeri: Doğanyol / Malatya Mezarlığı

Leyla Ölmez (53)

Taziye Adresi: Suluköy Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Suluköy Mh. Mezarlığı (Yeşilyurt)

Caner Seymen (48)

Taziye Adresi: İstanbul

Defin Yeri: İstanbul Mezarlığı

Hamza Zuri (46)

Taziye Adresi: Kilis

Defin Yeri: Kilis Mezarlığı

VEFAT EDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilir.