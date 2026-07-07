Malatya’da hem işletme ekiplerinin hem de müteahhit firmaların sahada olacağı çalışmalar nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.

İşte ilçe ilçe, tam liste elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler:

HEKİMHAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 11.00 – 13.00 Çalışma Nedeni: TEİAŞ Çalışması Etkilenen Mahalleler: Hasançelebi, Akmağara, Karapınar, Köylüköyü, Taşoluk, Yeşilkale.

ARAPGİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 10.00 – 14.00 Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip) Etkilenen Mahalleler: Sugeçti.

ARGUVAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 10.00 – 14.00 Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip) Etkilenen Mahalleler: Yoncalı, Şotik, Çakmak.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 10.00 – 13.00 Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) Etkilenen Mahalleler: Örencik, Kapıdere.

Kesinti Saatleri: 09.00 – 17.00 Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip) Etkilenen Mahalleler: Erkenek, Reşadiye.

Planlanan elektrik kesintileri, şebeke çalışmalarının gidişatına göre belirtilen saatlerden daha erken veya geç sona erebilir. Elektrikle çalışan hassas cihazlarınızın zarar görmemesi adına, kesinti başlamadan önce fişlerin çekilmesi önemle tavsiye edilir.