Malatya’da hem işletme ekiplerinin hem de müteahhit firmaların sahada olacağı çalışmalar nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.

İşte ilçe ilçe, tam liste elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler:

HEKİMHAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 11.00 – 13.00 Çalışma Nedeni: TEİAŞ Çalışması Etkilenen Mahalleler: Hasançelebi, Akmağara, Karapınar, Köylüköyü, Taşoluk, Yeşilkale.

ARAPGİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 10.00 – 14.00 Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip) Etkilenen Mahalleler: Sugeçti.

ARGUVAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 10.00 – 14.00 Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip) Etkilenen Mahalleler: Yoncalı, Şotik, Çakmak.

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DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 10.00 – 13.00 Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) Etkilenen Mahalleler: Örencik, Kapıdere.

Kesinti Saatleri: 09.00 – 17.00 Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip) Etkilenen Mahalleler: Erkenek, Reşadiye.

Planlanan elektrik kesintileri, şebeke çalışmalarının gidişatına göre belirtilen saatlerden daha erken veya geç sona erebilir. Elektrikle çalışan hassas cihazlarınızın zarar görmemesi adına, kesinti başlamadan önce fişlerin çekilmesi önemle tavsiye edilir.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ