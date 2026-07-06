Diyanet İşleri Başkanlığı değerlendirmesine göre; sigorta, meydana gelen zararın yalnızca riske maruz kalanın üzerinde kalması yerine, sigortalıların ödedikleri primlerden karşılanan tazminat yoluyla bütün sigortalılar arasında paylaştırılmasını sağlayan, karşılıklı taahhüt ve yardımlaşmaya dayalı bir sistemdir. İslam'ın sosyal ve iktisadî hayata ilişkin temel hedeflerinden biri de karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir toplum oluşturmaktır. Bu yönüyle sigorta sistemi İslam'ın temel ilkelerine aykırı görülmemektedir.

Başta ticaret olmak üzere pek çok ilişkinin küresel hâle geldiği günümüz dünyasında, ticarî sigortanın bulunmaması başlı başına bir risk oluşturmakta ve Müslümanların ekonomik açıdan mağduriyet yaşamasına neden olabilmektedir.

Dinî hükmü şu temel esaslara dayanmaktadır:

Karşılıklı Yardımlaşma Esasına Dayanır: Sigorta sistemi, meydana gelen zararların tek bir kişinin üzerinde kalmasını önleyerek, primler aracılığıyla tüm sigortalılar arasında paylaşılmasını amaçlayan bir yardımlaşma modelidir.

Genel Olarak Caiz Görülmektedir: Diyanet İşleri Yüksek Kurulu kararına göre; sosyal sigortalar, karşılıklı sigortalar ve ticarî sigortalar genel olarak caiz kabul edilmektedir.

Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik: Kâr payı esasına göre çalışan birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemleri, yatırılan primlerin dinen helâl alanlarda değerlendirilmesi şartıyla caiz görülmektedir.

Haram Alanları Kapsayan Sigortalar Caiz Değildir: Konusu din tarafından yasaklanmış faaliyetleri kapsayan sigorta türlerinin ise caiz olmadığı belirtilmiştir. (DİYK 2005/64 Tarih ve Sayılı Karar)

6 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü Malatya için güncel namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03:14

Güneş: 05:02

Öğle: 12:38

İkindi: 16:31

Akşam: 20:00

Yatsı: 21:40

İslam'ın temel prensiplerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan uygulamalar, toplumda güven duygusunun güçlenmesine katkı sağlarken; ibadet vakitlerini gözeterek Allah'ı anmak ve dualarla günü bereketlendirmek, manevi hayatın önemli unsurları arasında yer almaktadır.

Busabah Medya ailesi olarak tüm hemşehrilerimizin ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını diler, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederiz.