Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre bölge genelini kapsayan en son hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya'da bugün gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Yaz aylarının dinamik havasını hisseden Malatya'da, hava sıcaklıklarında radikal bir düşüş ya da olağanüstü bir artış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Bugün dışarı çıkacak olan vatandaşların özellikle rüzgara karşı tedbirli olmasında fayda var. Rapora göre; rüzgarın günün ilk saatlerinde değişik yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Zamanla ise genel olarak kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde de parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını belirten yetkililer, ani rüzgar hamlelerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu 33°C

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 33°C

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 30°C

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 31°C

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 34°C

Darende: Parçalı ve az bulutlu 34°C

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 31°C

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 35°C

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 31°C

Kale: Parçalı ve az bulutlu 35°C

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 31°C

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 34°C

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 37°C

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 34°C