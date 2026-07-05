Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 Temmuz 2026 tarihinde bir operasyona imza attı. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları 2 yabancı uyruklu şahsı durdurdu.

TIBBİ TETKİKLER VE RÖNTGENLER SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

Şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, uyuşturucuyu yutmuş olabilecekleri değerlendirilerek sağlık kuruluşuna sevk edildiler. Burada yapılan tıbbi tetkikler ve çekilen röntgenler sonucunda, şüphelilerin midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu madde bulunduğu kesinleşti.

Hastanede gerçekleştirilen tıbbi operasyonla şahısların midelerinden;

109 kapsül halinde toplam 781 gram metamfetamin,

60 kapsül halinde toplam 473 gram eroin maddesi çıkarılarak el konuldu.

Mide ameliyatıyla uyuşturucu kapsülleri çıkarılan zehir tacirleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonla ilgili tahkikat devam ederken, Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verilerek uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceği vurgulandı.