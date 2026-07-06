Teslim takvimi belirlenen ve Yakınca'nın çehresini değiştirecek bu büyük yatırımın detayları ise şu şekilde:

633 adet güvenli ve modern konut,

Bölge ekonomisini canlandıracak 56 adet dükkan,

Tüm bu yapılarla eş zamanlı olarak tamamlanan kapsamlı altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları vatandaşların kullanımına sunulacak.

MODERN VE GÜVENLİ BİR GELECEK

Tıpkı Malatya’nın diğer bölgelerinde yükselen kalıcı konutlar gibi, Yakınca Mahallesi'ndeki bu proje de en ileri mühendislik standartlarına uygun olarak inşa edildi. Depreme tam dayanıklı radye temel ve tünel kalıp sistemiyle geleceğe güvenle bakan yeni yaşam alanı; geniş yeşil alanları, dükkanları ve çevre düzenlemesiyle hak sahiplerine sadece birer ev değil, konforlu bir mahalle hayatı vaat ediyor.

9 Temmuz Perşembe günü başlayacak anahtar teslimleriyle birlikte, Yakınca'da yüzlerce aile daha sağlam ve huzurlu yuvalarında yepyeni bir hayata başlangıç yapacak.