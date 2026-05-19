Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda meydana geldi. Park içerisindeki çardakta bir kişinin hareketsiz şekilde asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Beyzanur Narinç (18) isimli genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, genç kızın asılmak suretiyle yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.