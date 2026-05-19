Alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları ve ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.
YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.
Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ