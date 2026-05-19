Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan Vanlı polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'da tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir iş merkezinde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sivil asayiş ekiplerine bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Emrah Koç, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Çorlu Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından şehit Koç'un cenazesi, askeri uçakla Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin tabutu cenaze aracıyla Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ne getirildi.

Burada şehit, İçişleri Bakan Yardımcı Ali Çelik, Van Valisi Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, yakınları, polis, askeri erkan ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şehit Koç'un cenazesi, törenin düzenleneceği alan meslektaşlarının omuzunda tekbirlerle getirildi. Din görevlisi tarafından alanda toplanan kalabalıktan helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra annesi ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Koç'un cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.