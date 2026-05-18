AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, kentin lojistik ve ulaşım altyapısını dönüştürecek iki yeni demiryolu projesine dair güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Malatya-Narlı Hızlı Tren Hattı ve Malatya Şehir İçi Banliyö Hattı ihalelerinin yapıldığını duyuran Babacan, yatırımların kentin sanayi hacmini uluslararası ağlara entegre edeceğini belirtti.

LOJİSTİK VE SANAYİ ODAKLI HIZLI TREN PROJESİ

Projenin birinci aşamasını oluşturan Malatya-Narlı hattı, kenti güneydeki demiryolu ağlarına bağlayarak Mersin ve İskenderun limanlarına doğrudan erişim sağlayacak. Milletvekili Babacan, bu hattın sanayideki dönüşümü tetikleyeceğini ifade ederek projenin detaylarını paylaştı.

Abdurrahman Babacan açıklamasında, "Malatya’mız için çok önemli bir yatırımın daha süreci başladı. Malatya–Narlı Hızlı Tren Hattı ve Malatya Şehir İçi Banliyö Hattı'nın ihalesi yapıldı. 1) Malatya – Narlı Hızlı Tren Hattı Şehrimiz için büyük öneme sahip olan Malatya’dan Narlı’ya uzanacak demiryolu hattı ile Gaziantep ve Kahramanmaraş’a bağlantılar sağlanacak. En önemli kazanım ise, bu bağlantılar sayesinde Mersin ve İskenderun limanlarına demiryolu ile doğrudan ulaşım mümkün hale gelecek. Malatya'nın büyüme ve kalkınmada bir üst lige çıkması, daha önce de belirttiğimiz gibi, sanayileşmesindeki dönüşümle mümkün olacak. Şimdi ASELSAN ile birlikte başlayacak bu dönüşüm, yüksek katma değerli yatırımlarla, OSB'lerdeki yeni üretimleri ivmelendirecek. Bu projeyle birlikte Malatya'daki üretim ve lojistik imkanları limanlara entegre olacak. Bu sayede şehrimizin uluslararası sanayi ve ticaret hacmi ciddi şekilde artacak."

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

Milletvekili Babacan, 155 kilometre uzunluğundaki hattın teknik kapasitesine ve gelecekteki stratejik konumuna dair şu bilgileri verdi:

Proje Detayları: Malatya–Narlı arasında 155 km uzunluğunda çift hatlı hızlı tren hattı, 160–200 km/saat tasarım hızı, hem yük hem yolcu taşınacak, elektrikli, sinyalli ve modern altyapı, yıllık 8,5 milyon ton yük taşıma kapasitesi, güneydeki diğer hatlarla Narlı'da bağlantı sağlanacak, önümüzdeki süreçte bu hat, Trans Avrupa Ulaşım Ağı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi uluslararası projelerle bağlantılandırılacak.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA BANLİYÖ DÖNEMİ

Açıklamanın ikinci kısmında Malatya Gar ile İkizce TOKİ konutları arasında planlanan banliyö hattına değinen Babacan, güzergâh detaylarını şu sözlerle aktardı:

"2) Malatya Şehiriçi Banliyö Hattı. Malatya Gar’dan başlayarak Anayurt Bulvarı güzergâhını takip edecek hat, Beylerderesi üzerine yapılacak yeni köprü ile TOKİ İkizce’ye ulaşacak. Bu banliyö hattı sayesinde şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlayacak, Malatya’nın ulaşım konforu belirgin şekilde artacak. Şehrimizin kalkınma ufkunu, ticaretini, ekonomisini ve sosyal hayatını büyütecek bu önemli yatırımın Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum..."