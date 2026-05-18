Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.’nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan A.'nın (24) bölgede olduğuna dair bilgi üzerine dün öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti. Burada polis memurları, Orhan A.'nın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu. Saldırgan Orhan A,, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, için bugün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileriyle şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİ VE OĞLU, ŞEHİDİN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törene şehit polis memuru Tütüncüler'in eşi Eda ve oğlu Ege Miraç, polis yeleği giyerek katıldı. Eda Tütüncüler ile oğlu, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabuta sarılıp gözyaşları döktü. Saygı duruşu ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi.

“BU KUTLU NÖBETİN SADIK NEFERLERİ OLDULAR”

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:

"Görevine sadakatiyle kendinden daima söz ettiren, mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan cesur, yürekli bir polisti. Emrah Koç kardeşimiz Van'ın mert bir evladı, devletine bağlılığıyla, görev ahlakıyla, genç yaşına sığdırdığı yüksek sorumluluk duygusuyla herkesin kalbinde müstesna bir yere sahipti. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar. Vazifelerini, vatan toprağını, millete ve mukaddes değerlere bağlılığın bir gereği olarak ifa ettiler. Polislik bu topraklarda ağır bir sorumluluktur. Gecenin karanlığında, milletin duasına sığınmaktır. Şehrin huzuru için kendi huzurundan vazgeçmektir. Ailenin kapısından çıkarken, vatan kapısında nöbette durmaktır. Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz, bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular. Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar. Muhterem şehit ailelerimiz, sizin acınız kelimelerini taşıyamayacağı kadar ağırdır. İnsan yüreğine düşen en büyük imtihanlardan birini veriyorsunuz. Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Allah sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için razı ve memnun olsun. Rabb’im önce sizlere, sonra aziz milletimize sabrı cemil ihsan eylesin. Rabb'im yüreğinize metanet versin. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biridir. Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de Rabb'imiz şöyle buyurur; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında olamazsınız.' Biz bu ilahi müjdeye inanıyoruz. Şehitlerimizi toprağa verirken onları milletimizin ebedi hafızasına, dualarınıza ve Rabb’imizin rahmetine emanet ediyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepinizin boynunun borcudur. Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır. Erkan ve Emrah kardeşlerimizin aziz hatırası bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Onların aziz hatırasına helal getirmeden, milletimizin huzuru için, şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabb’im aziz şehitlerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kardeşlerimizi rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Başta acılı aileler olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Törenin ardından şehit polis memuru Emrah Koç'un cenazesi Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na götürüldü. Koç'un cenazesi buradan uçakla toprağa verileceği memleketi Van'a gönderildi. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler cenazesi cenaze namazı kılınacak Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.