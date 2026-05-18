A Millî Futbol Takımı, 2026 yılı Haziran ayı hazırlık maçları kapsamında sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlı ekibin bu süreçteki ilk ciddi sınavı Kuzey Makedonya karşısında olacak. Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği müsabakanın yayın bilgileri ve programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen duyuruldu.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı resmî takvime göre; Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Dev karşılama Türkiye saati ile 20.30’da başlayacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynayacağı bu özel karşılaşma, televizyon başındaki futbolseverler için şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele, ATV kanalından canlı ve naklen yayınlanacak.