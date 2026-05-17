Trabzonspor, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini kulübe kazandırdı. Bu kritik hamlenin ardından durmak bilmeyen bordo-mavili yönetim, yeni sezon yapılanması kapsamında rotasını yine siyah-beyazlıların yakından tanıdığı bir hücum oyuncusuna çevirdi.

TRABZONSPOR'DA EL BİLAL TOURE SESLERİ

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve Rizespor karşılaşmasının ardından takıma veda eden El Bilal Toure, Trabzonspor'un radarına giren son isim oldu. Karadeniz ekibinin, bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da bulunan Malili golcü için ilk teması kurduğu belirtiliyor. Transfer komitesi süreci titizlikle yürütürken, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

ALTERNATİFLİ TRANSFER LİSTESİ HAZIR

Bordo-mavili yönetimin hedefindeki tek isim Toure değil. Geniş bir liste üzerinden ilerleyen Karadeniz ekibi; Joseph Paintsil, Anders Dreyer, Aral Şimşir, Mithat Pala ve Christian Makoun gibi potansiyelli oyuncuları da gündeminde tutuyor. Ancak mevcut şartlarda önceliğin hücum hattını doğrudan güçlendirecek El Bilal Toure'ye verildiği konuşuluyor.

MASADAKİ EN BÜYÜK ENGEL 15 MİLYON EURO

Malili oyuncunun transferiyle ilgili en büyük problem ise yüksek bonservis bedeli. Beşiktaş'ın yaptığı sözleşmede yer alan 15 milyon euro bedelindeki opsiyon pazarlıkların çetin geçmesine yol açabilir.

Siyah-beyazlı yönetimin de bu rakamı aşağı çekerek oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için İtalyan ekibiyle görüşmelere devam edeceği öğrenildi. İki büyük kulübün aynı isim üzerinde yoğunlaşması, ilerleyen günlerde sıcak gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.